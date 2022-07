आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों पर बनी रहेगी नजर, एक क्लिक पर पढ़ें 19 जुलाई के बड़े समाचार

UP Uttarakhand News Today: आज 19 जुलाई 2022, दिन मंगलवार है. हम रोज हम अलग-अलग खबरों से दो-चार होते हैं..उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 16 जुलाई की छोटी-बड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. यूपी कैबिनेट बैठक आज है..उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेताया- गैरज़रूरी होने पर घरों या सुरक्षित स्थानों से कतई बाहर न निकलें..कानपुर में हिंसा प्रभावित चंद्रेश्वर हाते के निवासी ने सीएम योगी को लिखा पत्र...ज्ञानवापी -श्रृंगार गौरी मामले में फिर होगी वाराणसी की जिला अदालत में केस की सुनवाई.आजम खान की अर्जी पर सुनवाई करेगा समेत जानें आज यूपी उत्तराखंड में क्या खास रहेगा. Zee UP Uttarakhand Live में आपको दोनों राज्यों की हर खबर मिलेगी....​

यूपी कैबिनेट बैठक आज

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में सुबह 11 बजे होगी. कैबिनेट बैठक के बाद 12 बजे मंत्रीपरिषद की बैठक होगी

लुलु मॉल पर सीएम योगी का बयान

सार्वजनिक जगह पर नहीं होनी चाहिए नमाज-पूजा.

किसी भी शरारत को स्वीकारना नहीं चाहिए' 'पुलिस प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए'

लखनऊ प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए...अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई.

शासन व्यवस्था को सख्ती से लागू करें- कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क रहे प्रशासन

सुरक्षा को लेकर प्रशासन उचित कार्रवाई करे स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था हो

आराजकता फैलाने की छूट किसी को न हो

विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की

सपा ने 111 विधायकों में से 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की. चाचा शिवपाल यादव के साथ शहजिल इस्लाम ने भी क्रॉस वोटिंग की. वोटिंग के बाद शिवपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो पद पर आसीन हो रहा, उसे वोट किया है. दूसरा क्रॉस वोट बरेली से सपा विधायक का बताया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने भी क्रॉस वोटिंग की है. बता दें की ये शहजिल इस्लाम वहीं हैं जिनके पेट्रोप पंप पर कुछ महीने पहले ही बुलडोजर चला था.

उत्तराखंड मौसम अपडेट

उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेताया- गैरज़रूरी होने पर घरों या सुरक्षित स्थानों से कतई बाहर न निकलें. भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. मौसम विभाग ने उत्तराखण्ड में कई जनपदों में 19 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट व 20 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश दो दिनों की राहत देने के बाद एक बार फिर रौद्र रूप धारण करने के मूड में है. आप उत्तराखंड में यात्रा या किसी और राज्य से उत्तराखंड जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो इन दो दिनों में बिल्कुल न करें. 19 को कुमाऊं और कुमाऊं से सटे गढ़वाल मंडल के ज़िलों में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. मंगलवार से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश के आसार हैं.

ग्लोबल इनवेस्टर समिट

अगले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश आयोजित करेगा "ग्लोबल इनवेस्टर समिट.₹10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश के लक्ष्य के साथ वैश्विक होगा जीआईएस-2023. तीन दिवसीय होगा जीआईएस 2023. एमएसएमई को समर्पित होगा एक दिन. मुख्यमंत्री ने तय किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रोडमैप. दिए जरूरी दिशा-निर्देश.

चंद्रेश्वर हाते का सीएम को पत्र

कानपुर में हिंसा प्रभावित चंद्रेश्वर हाते के निवासी ने सीएम योगी को लिखा पत्र. फिर से बवाल होने की जताई आशंका.बीती 3 जून को कानपुर की नयी सड़क में हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद अब चंदेश्वर हाते के लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं.जिस वजह से यहां पर रहने वाले लाला नाम के एक व्यक्ति ने सीएम के नाम एक पत्र लिखकर भेजा है.जिसमें यह जिक्र किया गया है. इस हाते में एक बार फिर बवाल हो सकता है. इस पत्र के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस तरह के पत्र की कोई जानकारी नही है. उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से एक पत्र मिला है.जिसकी जांच एसीपी को सौंप दी गयी है.

वहीं सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी हाते के बाहर पुलिस बल तैनात है.

मोहम्मद ज़ुबैर अपडेट

ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. यूपी में दर्ज 5 FIR में बिना SC की अनुमति के आगे पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है. ज़ुबैर की अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया. 20 जुलाई को आगे सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा - ज़ुबैर के खिलाफ एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाले है.

ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई

ज्ञानवापी विवाद मामले में SC में याचिका दाखिल की गई है. शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है. कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील. ट्रस्ट के जरिये पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की मांग की गई है.

मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडेय को हटाया गया

पीडबल्यूडी में हुए तबादलों में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री योगी द्वारा जांच के आदेश की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई. विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडेय को हटाया. भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए अपर सचिव अनिल पांडेय के ख़िलाफ़ विजिलेंस जाँच और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.

याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टली

हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टली. SC ने याचिककर्ता से कहा कि आप कोई ऐसे ठोस उदाहरण रखिए जहाँ किसी विशेष राज्य में कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का वाजिब दर्जा मांगने के बावजूद न मिला हो. याचिककर्ता की ओर से पेश वकील अरविंद दत्तार ने कहा कि ये मामला पहले भी कोर्ट से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भेजा चुका है. कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट पेश करने को कहा. दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी.

MSP पर सरकार ने कमेटी बनाई

प्रधानमंत्री ने एमएसपी और अन्य विषयों पर कमेटी बनाने का ऐलान किया था. कमेटी का गठन कर दिया गया है. पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष.

मानसून सत्र का दूसरा दिन

मानसून सत्र का दूसरा दिन है 19 जुलाई को भी विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सदन में हंगामा कर सकता है. विपक्ष का कहना है कि जब तक सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देती तब तक विपक्ष इसी तरह से हंगामा करता रहेगा . अब सरकार को तय करना है कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब देती है या नहीं.

​सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम

10:30 am, श्रीमती आराधना जौहरी (से.नि. आईएएस) की पुस्तक " Beyond the Misty Veil. Temple Tales of Uttarakhand " का विमोचन

मुख्य सेवक सदन सीएम कैम्प कार्यालय 12 noon, पत्रकार कल्याण कोष की बैठक, सचिवालय देहरादून

ज्ञानवापी -श्रृंगार गौरी मामले में फिर होगी वाराणसी की जिला अदालत में केस की सुनवाई

वादी नंबर 1 राखी सिंह के वकील शिवम गौड़ व मान बहादुर सिंह कोर्ट के सामने दलीलें पेश करेंगे. राखी सिंह के वकील शिवम गौड़ ने सोमवार को कोर्ट में 360 पन्ने की रखी थी दलील. ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के अधिकार को लेकर हो रही है कोर्ट में बहस. जिला अदालत में मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज एके विशेष ने मंगलवार को फिर राखी सिंह के वकील को पक्ष रखने का दिया है मौका. राखी सिंह के वकील ने सोमवार को बताया कि राखी सिंह वाद में न तो जमीन का मामला है और ना ही मालिकाना हक की बात. केवल नियमित दर्शन-पूजन के लिए कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा जाना है. अपनी बात रखते हुए सोमवार को सिविल प्रक्रिया संहिता यानी 7/11 को लेकर मजबूती से पक्ष रख रहे हैं राखी सिंह के वकील.

नूपुर शर्मा की याचिका पर होगी सुप्रीम सुनवाई

जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारदीवाला की बेंच सुनवाई करेगी. इससे पहले 1 जुलाई को इसी बेच ने सख्त टिप्पणियां करते हुए याचिका सुनने से मना कर दिया था. नुपूर ने एक बार फिर SC का रुख किया है. पैगम्बर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के चलते अलग-अलग राज्यों में FIR का सामना कर रही नुपुर शर्मा ने एक बार फिर राहत के लिए SC का रुख किया है. कहा -SC की अनपेक्षित तीखी टिप्पणीयों के बाद उसे लागतार जान से मारने और रेप की धमकी मिल रही है. नूपुर ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने और सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है.

आजम खान मामले में सुनवाई

आजम खान मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होनी है. 19 जुलाई को यूपी सरकार को जवाब दाखिल करना है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से सपा नेता आजम खान को अवमानना की याचिका दाखिल करने की इजाजत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 जुलाई तक का वक्त दिया था.

कांग्रेस का विरोध

महंगाई और संसद के अंदर अन्य मुद्दों पर गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस का विरोध है.

उप-राष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा करेंगी नामांकन पत्र दाखिल

उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा मंगलवार 19 जुलाई को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी.

परवीन फातिमा की याचिका पर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई

अटाला में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी. घर ध्वस्त किए जाने को परवीन फातिमा नबताते हुए हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका.

ट्विन टावर के फाइनल ब्लास्ट की प्लानिंग तैयार

नोएडा के सेक्टर 93-A सुपरटेक एमेरल्ड कोर्ट स्थित ट्विन टावर को गिराने के लिए अंतिम ब्लास्ट की रूपरेखा तैयार कर ली गई है. सूत्रों के मुताबिक 19 जुलाई को आयोजित होने वाली बैठक में इसका प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा. इस बैठक में प्राधिकरण बिल्डर, एजेंसी ,सीबीआरआई, जेट डिमोलिशन, पुलिस समेत करीब 20 एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. सूत्र के मुताबिक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट 7 जुलाई तक सुपरटेक बिल्डर और एडिफिस इंजीनियरिंग प्रबंधन को प्राधिकरण को देना था जो कि अभी तक नहीं दिया गया है.

उत्तर भारत में की बारिश की भविष्यवाणी

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश की भविष्यवाणी की है. इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बुधवार तक भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट बुलेटिन में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में सोमवार से गुरुवार तक भारी बारिश होने की संभावना है. कर्नाटक, गोवा और केरल के क्षेत्रों में भी अगले कुछ दिनों में बारिश होगी.

उत्तराखंड में बीजेपी की ट्रेनिंग होगी शुरुआत

काशीपुर में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग की से होगी शुरुआत

परिवहन विभाग दया शंकर सिंह

यूपी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिवहन विभाग दया शंकर सिंह सुबह 11:00 से 11:30बजे तक प्रेस वार्ता करेंगे.

