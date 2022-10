Amitabh Bachchan Birthday : 25 शहरों के सिनेमाघरों में तहलका मचाएंगी 'एंग्री यंग मैन' अमिताभ बच्चन की 11 शानदार फिल्में, जानें शहरों और फिल्मों की LIST

Amitabh Bachchan Turns 80 : अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को 80 साल के हो जाएंगे. बॉलीवुड (Bollywood) का महानायक फिल्म इंडस्ट्री में सुनहरे 50 साल पूरे कर चुका है. 1969 में सात हिन्दुस्तानी (Saat Hindustani) से शुरुआत से लेकर चार साल संघर्ष के बाद दीवार से जो एंग्री यंगमैन (Angry Young Man) की छवि बनाई तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. अमिताभ की ऐसी ही यादगार 11 फिल्मों को लेकर देश भर के 25 शहरों के 88 सिनेमाघरों में 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक दिखाई जाएंगी. फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन (FHF) और पीवीआर ग्रुप (PVR group) के साथ अमिताभ बच्चन की कामयाबी के फ्लैशबैक में ले जाने वाली इन फिल्मों को प्रदर्शित करेगा.

जंजीर ने तोड़ीं नाकामी की दीवार, दिलाया स्टारडम

1973 में जंजीर (Zanjeer) ने अमिताभ ने नाकामी के तमगे को तोड़ते हुए धमाका किया, जो ऐक्शन हीरो के तौर पर उनके स्टारडम (stardom) को आसमान की बुलंदियों पर ले गया. रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना की चमक भी तब फीकी पड़ने लगी. पिछले हफ्ते ही उनकी फिल्म गुडबॉय (Goodbye) रिलीज हुई है. फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन (Film Heritage Foundation) इसको लेकर समन्वय कर रहा है.

ये सुपरहिट (Amitabh superhit films) फिल्में

अभिमान (1973) - Abhimaan (1973)

दीवार (1975) -Deewaar

चुपके चुपके (1975)- Chupke Chupke

मिली (1975) -Mili

कभी कभी (1976)-Kabhi Kabhie

अमर अकबर एंथनी (1977) -Amar Akbar Anthony

डॉन (1978)- Don

काला पत्थर (1979) -Kaala Patthar

कालिया (1981) -Kaalia

सत्ते पे सत्ता (1981) -Satte Pe Satta

नमक हलाल (1982) - Namak Halaal

Amitabh Bachchan appreciates FHF's initiative to bring India's classic cinema back to the big screen.@SrBachchan pic.twitter.com/TlJhrw9uZk

— Film Heritage Foundation (@FHF_Official) October 8, 2022