CHHATH GEET 2022:कल्लू की मां छठ से ठीक पहले हुई बीमार तो पत्नी ने रखा निर्जला व्रत, बोलीं- 'करा तानी पहिला बरतिया'

Arvind Akela Kallu and Priyanka Singh New Chhath Geet 2022: बिहार और यूपी का महापर्व छठ 2022 (Chhat 2022) में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ हो रहा है. इसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को खरना है. धार्मिक मान्यता है कि छठ पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा-अर्चना करने से हर मनोकामना पूरी होती है. छठ व्रत के दौरान व्रती 36 घंटों का निर्जला उपवास रखते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है. छठ से ठीक पहले भोजपुरी छठ गीत आने शुरू हो गए हैं. भोजपुरी सिनेमा के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu) का नया छठ गीत 2022 (New Chhath Geet 2022) 'करा तानी पहिला बरतिया' ( Kara tani pahila baratiya ) रिलीज हो गया है.

'करा तानी पहिला बरतिया गलतिया करिए माफ'

'करा तानी पहिला बरतिया' भोजपुरी छठ गीत 2022 को अरविंद अकेला कल्लू और प्रियंका सिंह ने गाया है. लेटेस्ट भोजपुरी छठ गीत 2022 में कल्लू के साथ श्वेता महरा नजर आ रही हैं. इस गाने के वीडियो में कल्लू की मां छठ महापर्व से ठीक पहले बीमार पड़ जाती हैं. डॉक्टर उनके स्वास्थ्य को देखते हुए छठ व्रत रखने से मना कर देते हैं, लेकिन वह इस परंपरा को रोकना नहीं चाहती हैं.

कल्लू की मां अपनी बहू से कहती हैं कि 'सोचले रहनीहा कि तहरा साथे छठ करेब, लेकिन छठी माई के मंजूर नईखे...आगे पता ना का होई.. इस दौरान डॉक्टर कल्लू से कहता है कि आपके माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, जितना हो सके उनको खुश रखिए.. इसके बाद कल्लू कि पत्नी उनसे कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं छठ का व्रत रखूं. इस दौरान कल्लू कहते हैं कि छठ का व्रत काफी कठिन हैं. इसके बाद भी उनकी पत्नी छठ का व्रत रखती हैं.'

कल्लू के भोजपुरी छठ गीत के बोल काफी सुंदर हैं. कल्लू का यह गाना छठ व्रती को काफी पसंद आने वाले हैं. इस गाने में कल्लू और श्वेता के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रहा है. श्वेता मेहरा छठ व्रती के रूप में नजर आ रही हैं. 'करा तानी पहिला बरतिया' छठ गीत की लिरिक्स को आर-आर पंकज ने लिखा है. म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया है. इस गाने में छठी मईया की महिमा को दिखाया गया है. कैसे छठ व्रत रखने पर कल्लू की मां की बीमारी ठीक हो जाती है.