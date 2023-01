Asaram Bapu News : आसाराम को रेप केस में उम्रकैद की सजा

Asaram gets Lifeterm in Rape Case : आसाराम को रेप केस में उम्रकैद की सजा. गुजरात के गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने यह सख्त फैसला लिया है. अदालत ने 2013 के इस दुष्कर्म कांड पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सजा का ऐलान किया. आसाराम के खिलाफ यह केस काफी चर्चित रहा था औऱ उन पर गवाहों को धमकाने औऱ साक्ष्यों को प्रभावित करने का आरोप भी लगा था. आसाराम और उनके बेटे नारायण पर औऱ कई अन्य मामले भी चल रहे हैं. गुजरात पुलिस ने उन पर वर्ष 2001 से वर्ष 2006 के बीच लड़की के अपहरण और रेप का आरोप लगाया था.

Gandhinagar Sessions Court sentenced self-styled godman Asaram to life imprisonment in connection with a decade-old sexual assault case. pic.twitter.com/UgIdHOsuiq

— ANI (@ANI) January 31, 2023