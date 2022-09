अब इस जगह बना योगी आदित्यनाथ का मंदिर! योगी भजन और गीतों के साथ होती है उनकी आरती...

Ayodhya Yogi Adityanath Temple: उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अनोखा मंदिर बन गया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. वैसे तो हिन्दू धर्म में मंदिरों के निर्माण का प्रचलन वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन इस बार जो मंदिर बना वह कुछ अलग है. बताया जाता है कि मंदिर का अर्थ है मन से दूर कोई स्थान, जहां भगवान या गुरु वास करते हैं. मंदिर का निर्माण आस्था के अलावा भी किया जा सकता है. जब कोई संकल्प पूरा हो जाए, तो भी मंदिर बनवाया जाता है. श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में भी ऐसा ही एक मंदिर बनवाया गया है. यह मंदिर जुड़ा तो श्रीराम मंदिर निर्माण के संकल्प से ही है, लेकिन उसमें पूजा होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी योगी आदित्यनाथ की.

एक संकल्प के तहत बनाया गया है श्रीराम का मंदिर

बताया जा रहा है कि इस मंदिर निर्माण के पीछे एक बड़ा संकल्प है. यह मंदिर अयोध्या-गोरखपुर हाइवे के किनारे भरतकुंड के पास बनाया गया है. भरतकुंड में ही भगवान राम के भाई भरत ने श्रीराम के वनवास के दौरान उनके खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला था. वहीं, 21वीं सदी के 14वें साल यानी 2014 में योगी प्रचारक बने प्रभाकर मौर्य ने सीएम योगी के इस मंदिर का निर्माण किया. प्रभाकर का कहना है कि यह उनके संकल्प की पूर्ति का भी साक्षी है.

Ayodhya, UP | A temple has been built in the name of CM Yogi Adityanath in Maurya ka Purwa village near Bharatkund in Ayodhya; the temple shows CM Yogi in the form of a God. pic.twitter.com/UuUSxXC3Fk

— ANI UP/Uttarakhand (ANINewsUP) September 18, 2022