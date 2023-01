BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लगी मुहर, जानें कब तक रहेंगे पद पर

BJP President JP Nadda : भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल बढ़ाने पर मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में (National Executive Meeting) मुहर लगी. नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यानी भारतीय जनता पार्टी अगला लोकसभा चुनाव नड्डा की अगुवाई में ही लड़ेगी. इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा जैसे बड़े राज्य हैं. ऐसे में नड्डा पर बड़ी चुनौती होगी. उसके बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के दस साल के कार्यकाल को आगे रखकर चुनाव मैदान में जाएगी.

I, on behalf of the Party, express heartfelt gratitude to Nadda Ji for his committed leadership and contributions, and extend the best wishes for his future term.

