CDS Bipin Rawat व पत्नी मधुलिका का निधन, Helicopter Crash में 13 लोगों की मौत

नई दिल्ली: बुधवार सुबह तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का MI17V5 विमान हादसे का शिकार हो गया. इस विमान में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 सेना के अधिकारी शहीद हो गए. इस हेलिकॉप्टर हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इकलौते सर्वाइवर हैं. फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती हैं. उनका इलाज चल रहा है. इस बात की जानकारी Indian Air Force ने ट्वीट के जरिए दी है.

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident.

