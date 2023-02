Dadasaheb Phalke Awards 2023: द कश्मीर फाइल्स को मिला दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड, देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2023 list out: दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बीते साल आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) ने बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड (Best Film Award) अपने नाम किया है. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे. विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को बेस्ट मूवी मिलनी खुशखबरी ट्विटर पर शेयर कर दी है.

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दादा साहब फाल्के अवॉर्ड 2023 में द कश्मीर फाइल्स ने 'सर्वश्रेष्ठ फिल्म' का पुरस्कार जीता है. "यह पुरस्कार आतंकवाद के सभी पीड़ितों और भारत के सभी लोगों को आपके आशीर्वाद के लिए समर्पित है."

ANNOUNCEMENT:#TheKashmirFiles wins the ‘Best Film’ award at #DadaSahebPhalkeAwards2023.

“This award is dedicated to all the victims of terrorism and to all the people of India for your blessings.” pic.twitter.com/MdwikOiL44

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) February 21, 2023