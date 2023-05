निरहुआ-आम्रपाली की जोड़ी ने मचाया धमाल, 'माई प्राइड ऑफ भोजपुरी' का गाना 'पलकन के छांव में' हुआ रिलीज

Nirahua amrapali Dubey New Song: जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ (Dinesh Lal Yadav) और यूट्यूब क्वीन अम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) की फिल्म 'माई: प्राइड ऑफ भोजपुरी' का गाना 'पलकन के छाँव में' रिलीज किया गया है. यहां देखें वीडियो सॉन्ग.