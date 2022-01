Earthquake in Ayodhya: राम नगरी में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3

Earthquake in Ayodhya: रामनगरी अयोध्या में बीती गुरुवार देर रात 12.00 बजे भूकंप के झटके ने लोगों को डरा दिया. रिक्टर स्केल पर इस झटके की तीव्रता 4.3 बताई गई. ताजा जानकारी के मुताबिक, इस भूकंप से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, न ही प्रॉपर्टी का खासा नुकसान हुआ है. हालांकि, झटके से लोग घबरा गए और देर रात घरों से बाहर आ गए.

राज 11.59 पर महसूस हुए झटके

बताया जा रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर सिसमॉलजी (National Center for Seismology) के मुताबिक, भूकंप रात 11.59 के 22वें सेकंड में आया. इसकी तीव्रता 4.3 रिक्टर स्केल पाई गई. वहीं, यह भी बताया जा रहा है कि इसका सेंटर जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था और अयोध्या से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में जमीन के अंदर था.

Earthquake of Magnitude:4.3, Occurred on 06-01-2022, 23:59:22 IST, Lat: 28.14 & Long: 83.14, Depth: 15 Km ,Location: 176km NNE of Ayodhya, Uttar Pradesh, India for more information download the BhooKamp App https://t.co/Puap6pFcB3 ndmaindia Indiametdept pic.twitter.com/56BwhxxEDo

— National Center for Seismology (NCS_Earthquake) January 6, 2022