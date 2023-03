PM Kisan FPO Yojana: इन किसानों के खाते में आएंगे 15 लाख रुपये, जानिए योजना की योग्यता और कैसे करें अप्लाई

PM Kisan FPO Scheme: किसानों को आर्थिक तौर पर मजूबत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं चलाई जा रही हैं. जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजन (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) भी शामिल है. जिससे सालाना 6 हजार रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं. इसके अलावा अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम किसान एफपीओ स्कीम (PM Kisan FPO Scheme) शुरू की गई है, जिसके जरिए खेती-किसानी का बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. जानिए इसका फायदा कौन और कैसे ले सकता है.

पीएम किसान एफपीओ स्कीम क्या है? (What is PM Kisan FPO Scheme)

पीएम किसान एफपीओ योजना की बात करें तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन किसानों को आज भी इससे जुड़े जरूरी उपकरणों आदि की कमी खलती है. इसी को लेकर केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ स्कीम शुरू की है. एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

पीएम किसान एफपीओ स्कीम का कौन ले सकता है लाभ (PM Kisan FPO Scheme Benifits)

पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को एक संगठन या कंपनी (FPO) बनानी होगी, जिसमें कम से कम 11 किसान होने चाहिए. योजना का लाभ पीएम किसान के लाभार्थियों को ही मिलेगा. इसके जरिए किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों या फर्टिलाइजर्स, दवाओं और बीज जैसी चीजें खरीदने में सहूलियत मिलेगी. जानकारी के मुताबिक सरकार 2023-24 तक 10 हजार एफपीओ का गठन करने का लक्ष्य है.

कैसे कर सकते हैं योजना के लिए अप्लाई (How To Apply For PM Kisan FPO Scheme)

- सबसे पहले आपको भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.enam.gov.in) पर जाना होगा.

- इसके बाद होम पेज पर दिए गए FPO ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके सामने रजिस्ट्रेशन और लॉगइन का ऑप्शन आएगा. जिसमें से रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें.

- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी.

- इसके बाद पासबुक या कैंसिल चेक या आईडी को स्कैन कर अपलोड करना होगा.

- इसके बाद सब्मिट के विकल्प पर क्लिक कर दें.