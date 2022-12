Atal Bihari Jayanti: पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज 'सदैव अटल' पहुंच PM मोदी,राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि, योगी ने भी किया याद

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: आज यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है.पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है. अटल विहारी वाजपेयी को पूरा देश याद कर रहा है. भारत के प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है.

Tributes to Atal Ji on his Jayanti. His contribution to India is indelible. His leadership and vision motivate millions of people. pic.twitter.com/tDYNKiGXxj

— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2022