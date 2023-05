UP Gold Silver Price Today:सोने और चांदी की दरों में तेजी बरकरार कायम, चेक करें लखनऊ और गाजियाबाद का रेट

UP Gold and silver price today: गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी का दौर जारी है. लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक सोने और चांदी की दरों में 100 से 500 रुपये तक की वृद्धि दर्ज की गई है. आइए जानते हैं यूपी में कहां क्या है सोने-चांदी ताजा दरें.