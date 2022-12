GST Raid in UP : यूपी के 71 जिलों में जीएसटी की 248 टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी,कर चोरी पर बड़ी कार्रवाई

GST Raid in UP : उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में जीएसटी की 248 टीमों (GST Team) ने सोमवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की है. gst की टीमों ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों में ये छापेमारी की है. हालांकि ये पता नहीं चला है कि ये रेड किन किन शहरों में हुई है. कर चोरों के खिलाफ यूपी में जीएसटी की पहली भी बड़ी कार्रवाई होती रही है. हालांकि 71 जिलों के 248 स्थानों पर ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर अब तक की गई सबसे बड़ी छापेमारी (IT Raid) में से एक है. इसमें पुलिस बल के साथ वित्त विभाग, राजस्व खुफिया महानिदेशालय (DRI) और अन्य विभागीय अधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

सितंबर में इससे पहले सितंबर माह में फर्रूखाबाद में 7 जिलों के 70 अधिकारियों ने कर चोरी के खिलाफ व्यापक छापेमारी की थी. इसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था. जीएसटी अधिकारियों के साथ इसमें एसटीएफ की टीमों को भी शामिल किया गया था. ये छापेमापी तंबाकू कारोबारियों के खिलाफ की गई थी. जीएसटी लखनऊ मुख्यालय की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने एडिशनल कमिश्नर अरविंद कुमार की अगुवाई में वेस्ट यूपी के अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कासगंज, एटा और हाथरस जिलों के जीएसटी विभाग के अफसरों ने छापेमारी की कार्रवाई की थी.

नवंबर में नोएडा की एक कपड़ा कंपनी ने आयकर विभाग औऱ जीएसटी की टीम ने छापेमारी की थी. यूनाइटेड एग्जिम नामक गारमेंट इंडस्ट्री के ठिकानों पर आईटी औऱ जीएसटी टीम की रेड हुई थी. इसमें करोड़ों रुपये के फर्जी लेनदेन का आरोप भी लगा था. लाखों रुपये की नकदी कंपनी के कार्यालयों से बरामद की गई थी.

यूपी में कर चोरी के खिलाफ छापेमारी का सबसे बड़ा उदाहरण हमें विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था, जब कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर राजस्व खुफिया महानिदेशालय की रेड हुई थी. इसमें से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद बरामद हुए थे.

