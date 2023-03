Holi 2023 dry day: शराब के शौकीन दें ध्यान! होली पर नहीं छलका पाएंगे जाम, देखें मार्च में कब बंद रहेंगे ठेके

Holi 2023 Dry Day: होली का त्योहार नजदीक है, रंगों को उत्सव को लोग धूमधाम से मनाते हैं. लेकिन जाम छलकाने के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है. बता दें कि होली पर ड्राई डे (Holi Dry Day 2023) रहेगा यानी इस दिन शराब के ठेके (Liquor Shop Closed on Holi) बंद रहेंगे. आबकारी विभाग की नजर ठेकों पर रहेगी, जिससे की चोरी-छिपे शराब की बिक्री न हो सके. शराब पीने के शौकीन पहले ही शराब के इंतजाम में जुट गए हैं.

होली पर बंद रहेंगे शराब के ठेके

होली को आपसी सौहार्द का पर्व माना जाता है. लेकिन इस दिन शराब पीकर हुड़दंग करने और लड़ाई झगड़े के खूब मामले सामने आते हैं. त्योहार के दौरान कोई भी वाद-विवाद न पैदा हो और शांति बनी रहे इसलिए होली को ड्राई डे घोषित किया जाता है, यानी इस दिन शराब के ठेके बंद रहते हैं. अगर आप ड्राई डे के बारे में जानकारी से अंजान हैं तो नीचे लिस्ट दी गई है कि मार्च में कब कब शराब के ठेके बंद रहेंगे.

मार्च में कब-कब नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें (Liquor Shop Closed in March 2023)

देश के अलग-अलग राज्यों में शराब की बिक्री को लेकर अलग-अलग नियम हैं. कई राज्यों में जहां इसको पीने पर प्रतिबंध हैं. वहीं कई में इसको बड़ी मात्रा में पिया जाता है. होटल, बार और ठेकों पर शराब की बिक्री नहीं होती है. मार्च में दो दिन शराबबंदी रहेगी. पहला 8 मार्च को होली पर और दूसरा 30 मार्च को रामनवमी पर.

कब-कब बंद रहता है ड्राई डे ( What is Dry Liquor Shop Closed on Holi)

बता दें कि ड्राई डे पर सरकारी छुट्टी होती है. यह नेशनल हॉलिडे के मौके पर होता है. इसमें 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) के साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों में होने वाले चुनाव के मौकों पर किया जाता है.