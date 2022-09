IGNOU Admission 2022: इग्नू ने एडमिशन के लिए फिर बढ़ाई लास्ट डेट, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

IGNOU July Registration 2022: इंदिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी (IGNOU) में दाखिला लेने की सोच रहे छात्र-छाात्राओं के लिए बड़ी खबर आई है. इग्नू ने जुलाई 2022 सत्र में एडमिशन (IGNOU Admissions 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है. अब इच्छुक उम्मीदवार इग्नू में एमडिशन के लिए 22 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. एडमिशन की आखिरी तारीख ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रोग्राम्स के लिए बढ़ाई गई है. कैंडिडेट्स दाखिला लेने के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर विजिट कर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन (How to Apply for IGNOU)

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ignouadmission.samarth.edu.in पर जाएं.

होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करें.

मांगी गई डिटेल आवेदन फॉर्म में भरें.

आवेदन फीस का भुगतान करें और फॉर्म सब्मिट कर दें.

भविष्य के लिए आवेदन का एक प्रिंट आउट भी निकाल कर रख लें.

डायरेक्ट लिंक के जरिए IGNOU में करें आवेदन: Direct link to apply

इग्नू एडमिशन 2022 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 250 रुपये एप्लिकेशन फीस का भुगतान करना होगा. एससी/एसटी कैंडिडेट्स को फीस में छूट दी गई है. रजिस्ट्रेशन फीस नॉन-रिफंडेबल होगी. वहीं, एडमिशन के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर/ईयर की प्रोग्राम फीस के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अनिवार्य है. इग्नू ऐसे उम्मीदवारों को मौका देता है, जो काम करने के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं.

एडमिशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें यहां