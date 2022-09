ITR वेरिफाई में देरी पड़ेगी महंगी, सितंबर में ये पांच काम निपटाने से होगी सहूलियत...

Financial Matters to Handle in September: सितंबर 2022 से कई बैंक्स ने कार्ड इश्यू करने के चार्ज और उसकी एनुअल फीस बढ़ाने का फैसला लिया है. क्योंकि कार्ड में इस्तेमाल किए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स और की लागत बढ़ गई है... जानें सितंबर में आपको फाइनेंस की किन बातों पर ध्यान देना होगा...