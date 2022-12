विदेशों में बजा सीएम योगी का डंका तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #InvestorFriendlyUP

लखनऊ : विदेशों में टीम योगी आदित्यनाथ के रोड शो को मिल रही अभूतपूर्व सफलता और निवेश प्रस्तावों की झड़ी के चलते शनिवार को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर यूजर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रेंड में नजर आए. ट्विटर पर #InvestorFriendlyUP ट्रेंड करने लगा. ट्विटर पर #InvestorFriendlyUP ट्रेंड की शुरुआत दोपहर में शुरू हुई. यह ट्रेंड लगभग 1.30 घंटे तक चलता रहा और इस अवधि में यह हैशटैग पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में रहा. #InvestorFriendlyUP ट्रेंड का उपयोग करते हुए ट्विटर यूजर्स व समर्थकों द्वारा लगभग 11 हजार ट्वीट किए गए. इस ट्रेंड की लगभग 18.54 करोड़ से अधिक लोगों तक पोटेंशिअल रीच रही. सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि #InvestorFriendlyUP ट्रेंड पूर्णतः स्वत: स्फूर्त था.

The Saffron Monk Knows How To Respect Our Culture and Heritage#InvestorFriendlyUP pic.twitter.com/wTjEjp8LWo

— Dr. Rohit Upadhyay (@rohitTeamBJP) December 17, 2022