IPL 22 Days To go: आईपीएल 2023 का प्रोमो सोशल मीडिया पर मचा रहा धमाल, रोहित-राहुल का दिखा खास अंदाज

IPL 22 Days To go: आईपीएल का रोमांच शुरू होने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. महज 22 दिन बाद 31 मार्च से टी-20 क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो जाएगा. लीग को लेकर रोजाना ही कोई न कोई अपडेट आ रहा है. अब आईपीएल के 16वें सीजन के शुरू होने से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल 2023 का प्रोमो वीडियो लॉन्च किया है, इसमें रोहित शर्मा, कोहली और केएल राहुल नजर आए हैं. प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

#IPLonStar is returning and we just can’t keep calm! Get together with your friends and family, switch your TVs on and get your #ShorOn, because your shor is what gets the #GameOn!

Watch Tata IPL LIVE on the Star Sports Network.#TATAIPL2023 #BetterTogether #Cricket pic.twitter.com/WhzRAs5KVZ

