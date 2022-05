IRCTC लेकर आया है बेहतरीन पैकेज, सस्ते में कर सकेंगे Andaman की सैर

नई दिल्लीः इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) अपने ग्राहकों के लिए एक से बढ़करे एक पैकेज लेकर आता रहता है. इसी क्रम में आईआरसीटीसी एक बहुत ही खास पैकेज लाया है. अगर आप रैनी सीजन यानी के अगस्त में कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह पैकेज आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

इस बार आईआरसीटीसी जो पैकेज (IRCTC Package) लाया है, उसके तहत आपको खूबसूरत आइलैंड अंडमान (Andaman Island) की सैर करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) को सेलिब्रेट करने के लिए आईआरसीटीसी 'देखो अपना देश' योजना के तहत 'अंडमान एराल्ड' (Andaman Emerald) एयर पैकेज लाया है. हम आपको इस पैकेज की पूरी जानकारी यहां दे रहे हैं.

यहां जानें 'अंडमान एराल्ड' पैकेज की डिटेल

आईआरसीटीसी के इस पैकेज का यह सफर 6 दिन और 5 रात का है. 'अंडमान एराल्ड' यात्रा की शुरुआत 12 अगस्त 2022 को कोलकाता से होगी, जो 17 अगस्त को खत्म होगी. 12 अगस्त को पैसेंजर्स को फ्लाइट के जरिए कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाएगा. इसके बाद यात्रियों को अंडमान के फेमस खूबसूरत स्थानों पर घूमाया जाएगा. इस सफर की समाप्ति पर आपको फ्लाइट के जरिए कोलकाता पहुंचा दिया जाएगा.

'अंडमान एराल्ड' ट्रिप के लिए तय किराया

आईआरसीटीसी के इस पैकेज के तहत ट्रिप का हिस्सा बनने के लिए किराया इस प्रकार है, अगर आप अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 46,600 रुपये देने होंगे. वहीं, 2 लोगों के लिए 33,500 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा. जबकि, 3 लोगों को 32,500 प्रति व्यक्ति देना होगा. बच्चों के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे.

इन स्थानों पर घूमाया जाएगा

इस ट्रिप के दौरान आपको पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड की सैर कराई जाएगी. इन स्थानों की खासियतों की बात करें तो बता दें कि हैवलॉक आइलैंड घने जंगलों, कोरल रीफ, नीले रंग के पानी के समंदर और कई खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. नील आइलैंड भी अंडमान का एक बेहद ही खूबसूरत द्वीप है.

यहां आपको इस पैकेज की पूरी डिटेल मिल जाएगी

Visit the paragon of beauty & catch the scenic beauty with a mesmerizing picturesque view with IRCTC air tour package starts at ₹33,500/- pp* for 6D/5N. For booking & more details, visit https://t.co/tsJiCii5Kz@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 3, 2022