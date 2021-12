यात्रीगण ध्यान दें! रेलवे में इन लोगों को टिकट और रिजर्वेशन में मिलती है भारी छूट, ऐसे उठाएं लाभ

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) की वजह से मार्च, 2020 से देश में पूरी तरह से लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया गया था. रेलवे के तरफ से मिलने वाली सभी छूट बंद कर दी गईं थी, लेकिन रेलवे द्वारा दिव्यांग, स्टूडेंट, मरीज और बड़े बुजुर्गों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए अभी भी छूट दी जा रही है. रेलवे में यात्रा के लिए लगभग 30 से ज्यादा कैटेगरी को छूट दी जाती है. हालांकि कोविड को देखते हुए इन पर रोक लगाई गई.

जानिए कितनी मिलती है छूट?

अपने घर या एजुकेशन टूर पर जाने वाले सभी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को Second Clas और शयनयान श्रेणी में 50% छूट दी जाती है, वहीं एससी (SC) और एसटी (ST) कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 75% छूट मिलती है. इसके अलावा गांव के इलाकों में पढ़ रहे सरकारी स्कूलों के छात्रों को साल में एक बार एजुकेशन Tour के लिए दूसरे दर्जे में 75%, किसी बड़े एग्जाम के लिए बाहर पेपर देने जाने वाले गांव के बच्चों के सरकारी स्कूलों की लड़कियों को दूसरे दर्जे में 75% छूट दी जाती है. यूपीएससी, एसएससी की मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरे दर्जे में 50%, और किसी सब्जेक्ट में रिसर्च के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स को सैकेंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% की छूट मिलती है.

गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी रेलवे देता है छूट

इसके साथ ही इलाज के लिए जा रहे किसी गंभीर रोगी को भी रेलवे के तरफ से छूट दी जाती है. कैंसर रोगी अपने एक अटेंडेंट के साथ सैकेंड क्लास, शयनयान और 3 एसी में 100%, चेयरकार में 75%, और First and Second AC में 50% की छूट दी जाती है. वहीं, हार्ट सर्जरी, हैमोफीलिया, टीबी के मरीजों और डायलेसिस के मरीजों को Second Class, शयनयान, प्रथम श्रेणी, चेयरकार और 3rd AC में 75% की छूट मिलती है. साथ ही थैलीसीमिया रोगियों को First Class, 2nd Class, 3rd AC, शयनयान, चेयरकार में 75% की छूट दी जाती है और 2nd AC में 50% की छूट मिलती है.

दिव्यांग व्यक्ति भी टिकट पर ले सकते हैं छूट

बता दें, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को भी रेल में यात्रा के लिए ट्रेन के टिकटों पर छूट दी जाती है. दिव्यांग अपने साथ एक शख्स को ले जा सकता है. इसके लिए उस व्यक्ति को भी सेम चार्ज देने होंगे. ऐसे यात्रियों को 3rd AC, चेयरकार, शयनयान और 2nd AC में 75% छूट दी जाती है. साथ ही First-Second AC में 50% छूट और 25% शताब्दी, राजधानी के 3rd AC ट्रेनों में दी जाती है.

