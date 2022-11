Kanpur Railway Station : कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज रेलवे स्टेशन 5 स्टार होटल जैसा बनेगा, 724 करोड़ का टेंडर तय होगा

कानपुर रेलवे स्टेशन (Kanpur Railway Station Redevelopment) और प्रयागराज रेलवे स्टेशन (Praygraj Junction) पर आपको जल्द वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी. रेलवे कानपुर सेंट्रल के कायाकल्प के लिए 712 करोड़ रुपये खर्च करेगा. रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए कंसट्रक्शन कंपनी का चुनाव आज पूरा हो जाएगा. दरअसल, सरकार रेलवे स्टेशनों के पुनरोद्धार और उन्हें आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार करने में जुटी है.इसके तहत विभिन्न रेलवे जोन के 40 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है. उत्तर मध्य रेलवे ने इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया है.

ये रेलवे स्टेशन इंटेलिजेंट बिल्डिंग के तौर पर विकसित होंगे और पूरी तरह वाईफाई, स्टेशन के कोने-कोने में स्पष्ट अनाउंसमेंट वाले साउंड सिस्टम, सीसीटीवी के साथ ट्रैकिंग सिस्टम से लैस होगा. भारतीय रेलवे द्वारा देश के 54 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की घोषणा बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी. ताकि इनकी पुरानी विरासत को संवारने और संरक्षित करने के साथ उन्हें स्मार्ट रेलवे स्टेशन के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा सके.

Railways has accelerated the redevelopment of major stations across the country with ongoing redevelopment work at 40 stations & 14 stations under tendering stage for redevelopment.https://t.co/B2YEwz34r1 pic.twitter.com/DtrNymbu1q

