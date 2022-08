Karwa Chauth Do's & Don'ts: करवा चौथ पर सुहागिनें भूलकर भी ना करें ये काम, वरना व्रत का नहीं मिलेगा फल

Karwa Chauth 2022: हिंदू धर्म में सुहागिनों के लिए करवा चौथ (Karva Chauth 2022) का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र बढ़ती है. इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखती रखती हैं. रात में चांद के दीदार के बाद का अपना व्रत खोलती हैं. नियमों को लेकर यब व्रत काफी कठिन माना जाता है. ऐसे में इस यह व्रत में कई सावधानियां बरतनी होती है. वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा. कई बार आपकी नियमपूर्वक व्रत ना करने से आपको बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से काम हैं, जो करवाचौथ में भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

करवा चौथ पर भूलकर भी ना करें ये काम (Don't Do these things on Karwa Chauth 2022)

1. अगर आप व्रत रख रही हैं, तो इस दिन भूलकर भी देर तक न सोएं. दरअसल, इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है. ऐसे में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है.

2. इस दिन काले, सफेद रंग के कपड़े ना पहनें. पूजा-पाठ के दौरान काले वस्त्र पहनना शुभ नहीं माना जाता है. कोशिश करें कि इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें. लाल रंग प्रेम और सुहाग का प्रतीक माना जाता है.

3. व्रती महिलाओं को इस दिन घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को जगाना नहीं चाहिए. ऐसा करना अशुभ माना जाता है.

4. व्रती महिलाओं को घर के बड़े या छोटे सदस्य को अपशब्द नहीं कहने चाहिए. किसी से लड़ाई या बहस नहीं करना चाहिए. खासकर अपने पति से किसी तरह का झगड़ा ना करें वरना इस व्रत का फल नहीं मिलेगा.

5. करवाचौथ के दिन सफेद वस्तुओं जैसे सफेद वस्त्र, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई आदि का दान न करें. मान्यता है कि अगर कोई सुहागिन ऐसा करती है, तो चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं.

6. व्रत रखने वाली महिलाओं को नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए. इस दिन कढ़ाई, सिलाई जैसे काम से परहेज करें. खासकर सुई धागे से तो बिलकुल दूर रहना चाहिए.

7. इस दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में मन में ख्याल नहीं लाना चाहिए. इसके अलावा अन्य सुहागिन को भला-बुरा या शाप नहीं देना चाहिए. ऐसा करना बहुत भारी पड़ सकता है.

8. करवाचौथ के द‍िन भूलकर भी मांस, मछली और अंडा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए. इस न‍ियम का पालन केवल व्रती मह‍िलाओं को ही नहीं बल्कि उनके पतियों को भी करना चाहिए. वरना पत्नी को व्रत का फल नहीं मिलेगा.

करवा चौथ 2022 तारीख और शुभ मुहूर्त

हिंदी पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है. इस साल यह व्रत 13 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रहा है. पूजा के लिए शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurt) शाम 5: 54 मिनट से 07:03 बजे तक है. पूजा के लिए कुल समय 1 घंटे 09 मिनट है. वहीं इस दिन चंद्रोदय का समय 08 बजकर 10 मिनट है.

