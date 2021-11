Khesari Lal Yadav New Song: तहार अंखिया के काजरा ऐ जान झागड़ा कारा देले बा भोजपुरी आइटम सॉन्ग रिलीज

Khesari Lal Yadav And Shilpi Raj New Bhojpuri Song 2021: खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav ) का नया भोजपुरी आइटम सॉन्ग 2021 (Bhojpuri Item Song 2021) तहार अंखिया के काजरा ऐ जान झागड़ा कारा देले बा (Tohra Akhiya Ke Kajra Jhagra Kara Dele Ba) रिलीज हो गया है. खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज (Shilpi Raj New Bhojpuri Song 2021) ने 'तहार अंखिया के काजरा ऐ जान झागड़ा कारा देले बा' भोजपुरी सॉन्ग को गाया है. खेसारी के नए गाने को अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.

'तहार अंखिया के काजरा ऐ जान झागड़ा कारा देले बा' सॉन्ग की लिरिक्स को अखिलेश कश्यप ने लिखा है. जबकि संगीत आर्या शर्मा ने दिया है. आर्यन देव के निर्देशन में बना है. यूं तो खेसारी लाल यादव का हर गाना अलग होता है, लेकिन 'तहार अंखिया के काजरा ऐ जान झागड़ा कारा देले बा' का यह गाना अब तक का सबसे अलग और नया है.

खेसारी लाल यादव के इस भोजपुरी आइटम सॉन्ग को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. खेसारी का गाना यूट्यूब पर रिलीज होने के साथ ही तहलका मचाने लगता है. अगर बात करें खेसारीलाल यादव के इस नए गाने 'तहार अंखिया के काजरा ऐ जान झागड़ा कारा देले बा' की तो, यह शादी के सीजन धमाल मचा देने वाला शानदार भोजपुरी गाना है.

