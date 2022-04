खोजो तो जानें: फोटो में छिपी बिल्ली को ढूंढने में कइयों की चौंधिया गईं आंखें, खोज लिया तो समझें चौचक है नजर

Picture Puzzle: हम रोजाना आपके दिमाग की कसरत के लिए 'खोजो तो जानें' सीरीज़ लेकर आ रहे हैं. इस सीरीज में आपको तस्वीरों में छुपे ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है. छिपे ऑब्जेक्ट को ढूंढने में आपको मजा भी आता होगा. इसके साथ ही आपका माइंड भी शार्प होता है. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक और नई तस्वीर लेकर आए हैं. ऐसे में ये लीजिए आज की 'खोजो तो जानें' की तस्वीर...

इस फोटो में एक जंगली बिल्ली (Pallas Cat) छुपी है आपको उसे खोजना है, तो फिर शुरू हो जाइये....

पहाड़ में इन पत्थरों के बीच छिपी बिल्ली को ढूंढने के लिए आपके पास केवल 30 सेकंड हैं....

बता दें कि इस फोटो को Birding Beijing नाम के यूजर ने पिछले महीने अपने ट्विटर पर शेयर किया था. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आपमें से हर कोई हिम तेंदुए को खोजने वाला खेल खेला होगा, लेकिन क्या आप इस फोटो में Pallas Cat खोजकर बता सकते हैं. इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि इन बिल्लियों का जंगल में दिखना काफी मुश्किल है.

You’ve all played spot the Snow Leopard. Now let’s play spot the Pallas’s Cat. It’s no wonder these cats are hard to see in the wild. Photo by 徐征泽. pic.twitter.com/a1mnv5Uz1w

— Birding Beijing 北京观鸟 (@BirdingBeijing) March 6, 2022