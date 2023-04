KKR vs RCB Head to head: रोमांचक होते हैं केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबले, देखें क्या कहते हैं आंकड़े

KKR vs RCB Head to head: आईपीएल 2023 में 6 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैगलोर (Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore) के बीच मुकाबला खेला जाएगा. आरसीबी को जहां पहले मैच में जीत मिली थी. वहीं केकेआर को पंजाब किंग्स से हार मिली थी. आज के मैच में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी.

RCB पहला मैच जीता, KKR को मिली हार

फॉफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली आरसीबी ने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. मैच में प्लेसिस(43 गेंद 73 रन) और विराट कोहली ने 49 गेंदों पर नाबाद 82 रन की पारी खेली थी. वहीं बारिश से बाधित मैच में केकेआर को पंजाब किंग ने डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 7 रनों से शिकस्त दी थी.

कैसी है ईडन गार्डन्स की पिच (Eden Gardens Pitch Report)

केकेआर और आरसीबी के बीच यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है. इसीलिए यहां टी-20 में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं. पिच से स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है.

क्या कहते हैं दोनों टीमों के आंकड़े (KKR vs RCB Heah To Head Record)

आईपीएल में अब तक दोनों टीमों का कुल 30 बार आमना-सामना हुआ है, जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली है. कोलकाता नाइटराइडर्स ने 16 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि 14 मैचों में बाजी आरसीबी के हाथ लगी है.

केकेआर का स्क्वाड (KKR Squad)

नितीश राणा (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, टिम साउदी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय, रिंकू सिंह, नारायण जगदीसन, वैभव अरोरा, सुयश शर्मा , डेविड वाइज, कुलवंत खेजरोलिया, मनदीप सिंह, लिटन दास, शाकिब अल हसन.

आरसीबी का स्क्वाड ( RCB Squad)

विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज, फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), हर्षल पटेल, वानिंदु हसरंगा, दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद, रजत पाटीदार, अनुज रावत, आकाश दीप, जोश हेजलवुड, महिपाल लोमरोर, फिन एलेन, सुयश प्रभुदेसाई, कर्ण शर्मा, सिद्धार्थ कौल, डेविड विली, रीस टॉपले, हिमांशु शर्मा, मनोज भांडगे, राजन कुमार, अविनाश सिंह, सोनू यादव, माइकल ब्रेसवेल.