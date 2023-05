Weekly Rashifal: इस हफ्ते इन राशि के लोगों को मिलने वाली है Good News,जानिए अपना साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 15 May to 21 May 2023 : इस सप्ताह हर राशिफल के जातक के लिए कुछ न कुछ अच्छी खबरें हैं. बशर्ते वह संयमित और ज्योतिष के मुताबिक अपना आचरण रखें. ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व है.इस सप्ताह अपरा एकादशी औ शनि जयंती जैसे प्रमुख व्रत एवं त्योहार मनाए जाएंगे. आइए जानते हैं आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं.

मेष

आने वाला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. कार्यस्थल पर आपका महत्व बढ़ेगा. आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सराहना मिलेगी. आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको कई सारे अवसर मिलेंगे. इस सप्ताह आपको करियर में भी कई नए अवसर मिल सकते हैं. मित्रों का भी साथ मिलेगा. आपको अपने शत्रुओं पर जीत हासिल होगी. प्रेम संबंध मधुर होंगे.

वृषभ

इस सप्ताह आपके धन, मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. आपके सभी काम समय पर होंगे. इस दौरान संपत्ति के लाभ के योग भी हैं. धार्मिक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ेगी. बाहर घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं. कोर्ट-कचहरी में कुछ विवाद चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी. आपकी आय में वृद्धि होगी.

मिथुन

आने वाला सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. हालांकि इस हफ्ते आपके कुछ काम चलते-चलते रुक सकते हैं. संतान का सुख मिलेगा और आय में भी वृद्धि हो सकती है. इस हफ्ते की गई यात्राएं सुखद होंगी. आप नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं. नए संपर्क से आपको लाभ की प्राप्ति होगी. पिता का सहयोग मिलेगा. आपका वैवाहिक जीवन सफल रहेगा.

कर्क

इस हफ्ते आप अपने बढ़े हुए काम से परेशान रहेंगे. ज्यादातर समय आपको नकारात्मक ख्याल आएंगे. यह सप्ताह आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है. आय में भी कमी आ सकती है. किसी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. साथी के साथ चल रही तकरार इस हफ्ते खत्म होने की संभावना है. अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है

सिंह

सप्ताह की शुरुआत ठीक रहेगी. आपके सारे काम बिना किसी विवाद के सम्पन्न होंगे. इस हफ्ते आपकी कई योजनाएं भी सफल हो सकती हैं. आपको कई नए लाभ भी मिलेंगे. सही सलाह न मिलने पर कुछ काम आपके बिगड़ सकते हैं. आपको विवादों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. परिवार का पूरा साथ मिलेगा. वैवाहिक प्रस्ताव भी आएंगे.

कन्या

इस सप्ताह आपको धन और संपत्ति से लाभ होगा. इस सप्ताह सबकुछ ठीक होते हुए भी आपको एक अजीब सा भय और चिंता बनी रहेगी. आपकी अधिकतर योजनाएं सफल होंगी. आप नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं. आपको आय की प्राप्ति होगी. इस सप्ताह आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए. प्रेम के मामले में साथी से कुछ विवाद हो सकता है.

तुला

तुला राशि वालों को इस सप्ताह भाग्य का साथ मिलेगा. आपके कार्यो में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी. हालांकि बीच-बीच में आपका मन उदास रह सकता है. कार्य के प्रति आपकी अरुचि भी बढ़ेगी. किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. आपको आय की प्राप्ति होगी और सहयोग भी मिलेगा. वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव समाप्त होगा.

वृश्चिक

इस सप्ताह वृश्चिक राशि वाले मानसिक रूप से परेशान रहेंगे. आपकी आय में कमी आ सकती है. हालांकि इस दौरान आपको पुराना अटका हुआ धन मिल सकता है. सरकारी कार्य की रुकावटें समाप्त होंगी. नए संपर्क बढ़ेंगे. संतान का सहयोग मिलेगा. आपकी पुरानी योजनाएं सफल होंगी. सप्ताह के अंत तक कुछ नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं. किसी पुराने साथी से मुलाकात होगी.

धनु

आपका लंबे समय से चल रहा मानसिक तनाव दूर होगा. आपकी आय पहले से बेहतर होगी. आपका मानसिक तनाव भी समाप्त होगा. इस दौरान आपको नई खुशियों की प्राप्ति होगी. आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं और कार्यों में भी रुकावट आ सकती है. इस सप्ताह आपको किसी करीबी से धोखा मिल सकता है. इसलिए आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है.

मकर

इस सप्ताह आपको स्थायी संपत्ति से लाभ होगा. आपके पुराने सारे कलेश समाप्त होंगे. आपके विरोधी पीछे हटेंगे और कानून संबंधित मामलों में आपको जीत हासिल होगी. आपको कमाने के कई नए अवसर मिल सकते हैं. आपकी योजनाएं सफल होंगी. वरिष्ठों से आपके संपर्क बढ़ेंगे. कार्यो में सफलता मिलेगी. इस सप्ताह अपने कीमती सामानों की सुरक्षा करें. आपके वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा.

कुंभ

इस सप्ताह आपके काम में अनावश्यक देरी होगी. इससे आपका क्रोध और तनाव बढ़ेगा. कार्य में गति आएगी एवं धन की प्राप्ति भी होगी. यह सप्ताह व्यस्तता भरा रहेगा. आप अपने विवादों को निपटाने में सफल होंगे. प्रेम के मामले में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है. पार्टनर के साथ ब्रेकअप की नौबत आ सकती है.

मीन

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. आपके कार्यों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी. हालांकि अचानक धन लाभ के भी योग बन सकते हैं. इस सप्ताह आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है. आर्थिक सफलता के योग बन रहे हैं. गुरुवार को अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. आपके नए संपर्क बनेंगे. आपका वैवाहिक सुखमय रहेगा.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. सूचना के विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/धार्मिक मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक पहुंचाई गई हैं. हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है. इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी. ZEE UPUK इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा.