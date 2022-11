LPG Cylinder : गैस सिलेंडर का भी बनेगा आधार कार्ड, कम गैस का काला चिट्ठा खोल देगा क्यूआरकोड

LPG Cylinder QR Code : घरेलू गैस सिलेंडर ( LPG Cylinders) की घटतौली, लीकेज, समय पर डिलिवरी न होना एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या है. गैस एजेंसियों पर नकेल कसने के बावजूद ग्राहकों की परेशानी खत्म नहीं होती. हालांकि तेल एवं गैस वितरक कंपनियों ने अब क्यूआर कोड (qrcode) से लैस सिलेंडर लाने का नया तरीका ईजाद किया है, जो पूरा ब्योरा ग्राहकों को देगा. हर एलपीजी सिलेंडर पर क्यूआर कोड होगा, इसके जरिये सिलेंडर फिलिंग, वितरण से लेकर होम डिलिवरी तक की सारी जानकारी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल जाएगी.

इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम घरों तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति करत हैं. IOC के अनुसार, क्यूआर कोड एक लिहाज से LPG Cylinder का आधार कार्ड जैसा होगा. इससे एलपीजी सिलेंडर की बॉटलिंग, फिलिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा.

A remarkable innovation - this QR Code will be pasted on existing cylinders & welded on new ones - when activated it has the potential to resolve several existing issues of pilferage, tracking & tracing & better inventory management of gas cylinders. pic.twitter.com/7y4Ymsk39K

