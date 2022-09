New CDS Of India: देश के नए CDS बने रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, 10 प्वाइंट्स में जानें उनके बारे में

Who Is New CDS Anil Chauhan: देश को नया नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) मिल गया है. केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस नियुक्त किया है. वह देश के दूसरे सीडीएस होंगे. 10 प्वाइंट्स में जानिए उनके बारे में.