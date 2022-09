Lulu Mall Controversy: फिर विवादों में लखनऊ का लुलु मॉल, अब बुर्का पहनकर महिला ने पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल

Lulu Mall Namaz Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल (Lulu Mall, Lucknow)एक बार फिर चर्चा में आ गया है. इस मॉल में एक बार फिर नमाज (Namaz in Lulu Mall) पढ़ी गई है. सोशल मीडिया पर एक महिला का मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल (Lulu Mall Viral Video) हो रहा है. हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. फिलहाल मॉल प्रबंधन को नमाज पढ़ने वाली महिला के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है.

क्या है वीडियो में?

लुलु मॉल के इस वीडियो में कुछ महिलाओं से घिरी एक महिला नमाज पढ़ते हुए नजर आ रही है. महिला के आस-पास कुछ बच्चे और युवक भी खड़े हैं. इसी दौरान बुर्का पहने एक महिला फर्श पर बैठकर नमाज पढ़ रही है. इसी बीच किसी ने महिला का नमाज पढ़ते हुए वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

Uttar Pradesh: #Namaz offered in Lucknow's Lulu Mall again.

In July this year, four people were arrested for unauthorisedly offering namaz in the mall. The accused were Mohammad Rehan, Atif Khan, Mohammad Lokman and Mohammad Noman. pic.twitter.com/jmeQJ0rkua

— Organiser Weekly (@eOrganiser) September 5, 2022