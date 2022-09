लंपी वायरस से संक्रमित गाय का दूध या मिठाई खतरनाक?, इनफेक्शन वाला दूध कैसे पहचानें, विशेषज्ञों ने बताए बचाव के उपाय

Lumpi Skin Disease : लंपी वायरस से संक्रमित गाय का दूध (Cow Milk) पीने से क्या इंसान भी संक्रमित हो सकता है. क्या ऐसी संक्रमित गाय के दूध से बनी मिठाइयां (Cow Sweets) या अन्य दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, पनीर या छाछ से वायरस (Lumpi Virus) मनुष्य के शरीर में प्रवेशकर उसे बीमार कर सकता है.इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति है.लेकिन गाय का दूध लंपी वायरस से संक्रमित है या नहीं, ये कैसे पहचानें. अगर दूधवाला आपके घर दूध (Diary Products) देने आता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी गाय संक्रमित हैं या नहीं.

मेनका गांधी की सलाह

इसी बीच सुल्तानपुर से BJP सांसद और पशु कल्याण (Animal Welfare)से जुड़ीं मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने वीडियो जारी कर इस पर बड़ी सलाह दी है. मेनका गांधी ने ट्वीट कर कहा, वायरस से प्रभावित गाय का दूध ना पिएं, मिठाई ना खाएं. सांसद ने डेयरी संचालकों को भी हिदायत दी थी कि लंपी वायरस से संक्रमित गाय के दूध की बिक्री न करें. स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए सांसद मेनका गांधी ने इसका वीडियो जारी किया.

