VIRAL VIDEO राष्ट्रगान का मजाक उड़ा रहे मुस्लिम युवकों का वीडियो वायरल, यूपी पुलिस ने 3 पर दर्ज की एफआईआर

National Anthem VIRAL VIDEO : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रगान की धुन पर भद्दे तरीके से नाचना झूमना दो युवकों को भारी पड़ गया. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.वायरल वीडियो में एक युवक ब्लैक जैकेट पहने हुए और पहले नेशनल एंथेम पर सैल्यूट करता है. थोड़ी देर वो राष्ट्रगान गुनगुनाता भी है, फिर दूसरा फ्रैंड हंसने लगता है और ब्लैक जैकेट वाला बंदा फूहड़ तरीके से नाचने लगता है.

मेरठ की ईदगाह मस्जिद के निकट का ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. इसमें तीन युवक राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे...इस वीडियो का संज्ञान लेने के बाद अदनान और रुहाल नाम के दो युवकों की पहचान की.

A video going viral on social media in which a young man is making fun of the national anthem is being told that the video is from the Railway Road police station area of ​​Meerut.

Can any of my twitter friends tell which religion this would be?#zonauang #BBQueenPriyanka pic.twitter.com/7cMm12bw8Y

