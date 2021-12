Alert! भारत पहुंचा Omicron variant, जानें कोविड के नए रूप के लक्षण और बचाव

नई दिल्ली: दुनिया कोरोना वायरस (covid-19) से अब तक उबर नहीं पाई थी कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant ) के चलते एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है. Omicron को लेकर भारत सहित तमाम देश अर्लट पर हैं. कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के केस सामने आने से लोगों में फिर से साल 2020 जैसा डर बन गया है. देश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Joint Secretary of Ministry of Health and Family Welfare of India) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट के केस मिले हैं. ऐसे में इस वक्त सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि नए वेरिएंट के लक्षण क्‍या हैं? इससे कैसे बच सकते हैं?

डेल्टा के रूप में तबाही मचा चुका कोरोना वायरस अब ओमिक्रॉन के रूप में दोबारा देश में दस्तक दे चुका है. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Lav Agarwal) ने बताया कि सभी Omicron संबंधित मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं. वहीं, विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने इसे 'चिंताजनक' बताया है. इसे कोविड के डेल्‍टा वेरिएंट से भी तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है.

दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सावधान-:

1. बेचैनी और उल्‍टी की हो सकती है शिकायत

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर ने पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे दूसरे डॉक्टर्स से बातचीत की थी. जिसके आधार पर उन्होंने बताया था कि कोविड का यह नया वेरिएंट डेल्टा जितना खतरनाक नहीं है. नए वेरिएंट में लोगों को थोड़ी बेचैनी और उल्टी की दिक्कतें हो सकती हैं. कभी-कभी नाड़ी की गति बढ़ सकती है, लेकिन स्वाद और स्मेल का अनुभव पहले की तरह नहीं जाएगा.

2. डेल्‍टा से कुछ अलग हैं इसके लक्षण

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं. इन मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्‍टरों ने भी कहा है कि इसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं. इसका इलाज आप घर में ही कर सकते हैं. कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्‍सीजन की कमी होने की काफी शिकायत थी, लेकिन इस नए वेरिएंट में ऐसी कोई समस्या अभी तक देखने को नहीं मिली है. उन्होंने अपने अनुभवों से यह भी बताया कि यह वेरिएंट 40 साल या इससे कम उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है.

3. हल्का सिर दर्द और बदन दर्द होने की संभावना

डॉ. ने बताया कि अभी कुछ दिनों में जो भी मरीज उनके पास आए, उनमें 1-2 को थकान की शिकायत मिली है. साथ ही कुछ लोगों में सिर दर्द, बदन दर्द जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं. नए वेरिएंट का लक्षण पहले के मुताबिक बहुत अलग है. अधिकांश लोगों में वायरल बुखार के मामूली लक्षण ही मिले.

ये सावधानी बरतें

1. ओमिक्रोन वेरिएंट से बचने के लिए आप सबसे पहले कोविड की दोनों डोज जरूर लें.

2. सामाजिक दूरी का पालन करें और जितना हो सके बाहर नहीं निकले.

3. घर से बाहर कहीं भी जाएं तो, सभी नियमों का पालन करें. मास्क और सैनेटाइजर का प्रयोग करें.

4. भीड़ वाले इलाकों में जाने से खुद को बचाएं.

5. अगर ओमिक्रोन वेरिएंट का कोई भी लक्षण नजर आए, तो आप जल्द ही डॉ. से संपर्क करें.

6. इसके अलावा पानी पिते रहे ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं हो सके.

