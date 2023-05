PAK vs NZ 4th ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे, यहां देखें पूरी डिटेल

PAK vs NZ 4th ODI Live Streaming: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज जारी है, सीरीज में 3 मैच जीतकर पाक टीम अजेय बढ़त बना चुकी है. जिसके बाद आज दोनों टीमों के बीच चौथा मुकाबला (Pakistan vs New Zealand, 4th ODI) खेला जाएगा. कीवी टीम जहां इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी. वहीं, पाकिस्तान की निगाहें सीरीज को क्लीन स्वीप करने के लिए इस मुकाबले को जीतने पर होंगी. जानिए इस मैच से जुड़ी सभी डिटेल.

कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा चौथा वनडे

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला चौथा मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मैच दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा. क्रिकेट फैंस टीवी पर इस मैच को सोनी स्पोर्टस नेटवर्क पर देख सकते हैं जबकि मोबाइल और लैपटॉप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर की जाएगी.

तीसरे मैच में पाक ने दर्ज की थी जीत

पाक और कीवी टीम के बीच हुआ तीसरा मैच भी मेजबान टीम ने अपने नाम किया था. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम 49.1 ओवर में 261 बनाकर ही ऑलआउट हो गई. शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान टीम फुल स्क्वाड (Pakistan Full Squad)

बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमान, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, आगा सलमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर, हारिस राऊफ, इहसानुल्लाह.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड (New Zealand Full Squad)

टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), टॉम लैथम (कप्तान), विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, हेनरी निकोल्स, कोल मैककोन्ची, एडम मिल्ने, हेनरी शिपली, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी, चाड बोवेस, जेम्स नीशम, ब्लेयर टिकनर, रचिन रवींद्र, बेन लिस्टर.