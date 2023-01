Pathaan Box Office Day 2 Collection: पठान का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, KGF-2 को भी छोड़ा पीछे

Pathaan Box Office Day 2 Collection: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की 'पठान' रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर छाई हुई थी. फैंस इसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 25 जनवरी को रिलीज होने के साथ ही पठान ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया.

पहले दिन करीब 57 करोड़ की बंपर ओपनिंग का धमाका दूसरे दिन भी जारी रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने गुरुवार को करीब 70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. यानी दो दिन के भीतर फिल्म ने 127 करोड़ करोड़ की बंपर कमाई कर डाली है.

देश-विदेश में छाई पठान, दो दिन में बंपर कमाई

दो दिन के भीतर बंपर कमाई करने वाली पठान ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. दूसरे दिन की कमाई के मामले में पठान ने KGF-2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी दूसरे दिन की कमाई 47 करोड़ रुपये थे. फिल्म पठान का जादू देश ही नहीं विदेशों में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर बताया, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ रुपये ग्रास कलेक्शन की है.

#Pathaan crosses ₹ 235 Crs Gross at the WW Box office in 2 days..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 27, 2023