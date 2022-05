किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी! PM Kisan की 11वीं किस्त की आधिकारिक घोषणा, इस दिन आएगी खाते में

PM Kisan Samman Nidhi 11th Installment: देश के साथ-साथ यूपी के किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर. अब किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त को लेकर इंतजार खत्म हो गया है. जानकारी के मुताहबिक, 31 मई को सभी किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपये आ जाएंगे. इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है.

मिनिस्ट्री ऑफ रूरस डेवलपमेंट की तरफ से ट्वीट

ग्राम्य विकास मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर लिखा गया है, " प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 मई 2022 को शिमला में 'गरीब कल्याण सम्मेलन' में 16 योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत करने वाले हैं. इसी के साथ 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे.

PM Shri narendramodi to interact with the beneficiaries of 16 schemes/programs, at 'Garib Kalyan Sammelan' on 31 May 2022 at Shimla.

Will also release the 11th installment of Kisan Samman Nidhi amounting to more than Rs 21,000 cr. GaribKalyanhttps://t.co/Y992LghlqK

— Ministry of Rural Development, Government of India (@MoRD_GoI) May 30, 2022