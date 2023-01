Ganga Vilas Cruise : गंगा विलास जैसे क्रूज देश की छोटी-बड़ी नदियों में चलेंगे, पीएम मोदी ने किया ऐलान

Ganga Vilas Cruise : पीएम मोदी ने वाराणसी से 3200 किलोमीटर दूर असम के डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकले गंगा विलास क्रूज को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई. यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है. इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे. पीएम ने कहा कि समुद्र किनारे के महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की तरह नदियों से समृद्ध राज्यों यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में भी ऐसे ही रिवर क्रूज जल्द चलाए जाएंगे, जो टूरिज्म इकोनॉमी के साथ ट्रांसपोर्ट औऱ लॉजिस्टिक को भी फायदा पहुंचाएंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही देश की अन्य छोटी बड़ी नदियों में छोटे बड़े क्रूज यानी पानी में तैरते जहाज चलाए जाएंगे. इससे अंतरराज्यीय जल परिवहन को फायदा मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी से आज गंगा के माध्यम से यह बड़ा अभियान पर्यटन क्षेत्र में बड़ा कदम साबित होगा.

Beginning of cruise service on River Ganga is a landmark moment. It will herald a new age of tourism in India. https://t.co/NOVFLFrroE

— Narendra Modi (@narendramodi) January 13, 2023