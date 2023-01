Pravasi Bharatiya Divas 2023 : 27 प्रवासी भारतीयों का सम्मान, जानें प्रवासी भारतीय दिवस कब कैसे और कहां होगा

Pravasi Bharatiya Divas 2023 : प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे (NRI Day) औपचारिक तौर पर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटने के तौर पर मनाया जाता है. प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान विदेशों में रह रहे भारतीयों (Non Resident Indian community) को सम्मानित किया जाता है. भारतीय संस्कृति, आर्थिक और पारंपरिक गौरव को आगे बढ़ाने वालों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है.

अटल जी के कार्यकाल में शुरू हुआ

आजाद भारत में प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas) मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के कार्यकाल के दौरान हुई थी. इस बार प्रवासी भारतीय दिवस की औपचारिक शुरुआत 8 जनवरी को हो रही है, जो 10 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा. प्रवासी भारतीय दिवस इस बार मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया जा रहा है. प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान समारोह भी 10 जनवरी को आयोजित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट योगदान देने वाले एनआरआई को सम्मानित करेंगे.विदेश मंत्रालय, फिक्की, सीआईआई, पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय समेत तमाम संगन इसमें हिस्सा लेते हैं.

प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है

प्रवासी भारतीय दिवस की थीम (Pravasi Bharatiya Divas Theme) इस बार "प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए भरोसेमंद भागीदार" (Diaspora: Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal) रखी गई है. यह प्रवासी भारतीयों के देश के विकास में योगदान से जुड़ी है. हर साल नई थीम (New Year 2023) के साथ नया साल मनाया जाता है.

एनआरआई की अहमियत (NRI DAY OR OCI)

प्रवासी भारतीय दिवस की अहमियत (Pravasi Bharatiya Divas Significance )की बात करें तो यह विदेशों में बसे उन भारतीयों के योगदान को याद करने का समय है, जो अभी अपने देश की जड़ों को भूले नहीं हैं. अभी भी एनआरआई (overseas Indians) होने के बावजूद भारत के विकास में योगदान देते हैं.

प्रवासी भारतीय आयोजन स्थल इंदौर में

प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां समारोह (17th Pravasi Bharatiya Divas) एमपी के खूबसूरत शहर इंदौर में हो रहा है. मोहम्मद इरफान अली इस साल समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स के लिए 27 हस्तियों को चुना गया है. इसमें भूटान के शिक्षाविद, ब्रूनेई के डॉक्टर, इथियोपिया के सिविल सोसायटी एक्टिविस्ट शामिल हैं. विदेश मंत्री एस.जयशंकर की अध्यक्षता वाली समिति ने इन विदेशी हस्तियों को चुना है.

यह भी पढ़ें---

मदरसों में नहीं पढ़ेंगे हिन्दू औऱ अन्य गैर मुस्लिम छात्र, यूपी में भी पड़ेगा असर

Uttrakhand : जोशीमठ पर 50 सालों से मंडरा रहा खतरा, देवभूमि ने पहले भी दिए विनाशकारी संकेत