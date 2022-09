Road Safety World Series 2022: यहां पर फ्री में देख सकेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच, जानें पूरा शेड्यूल

Road Safety World Series 2022: उत्तर प्रदेश के उद्योग नगरी कानपुर में कल से यानी 10 सिंतबर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगाज हो रहा है. जिसमें विश्व के एक से बढ़कर एक क्रिकेट के धूरंधर अपनी चमक ग्रीन पार्क स्टेडियम में बिखेरते हुए नजर आएंगे. इस सीरीज की शुरुआत कानपुर में इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे में लोग अपनी जान गवाते हैं. जब T20 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कराने का फैसला किया गया तो सबसे पहले मैच की शुरुआत कानपुर शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से तय किया गया 10 सितंबर से यह सीरीज शुरू होगी और 15 सितंबर तक होने वाले सभी मैच कानपुर में होंगे. आइए जानते हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के बारे में सबकुछ......

ग्रीन पार्क स्टेडियम के मीडिया सेंटर में जब रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कारपोरेट के प्रमुख अनस बकाई ने बताया कि जिस तरह से इस क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज को कराया जा रहा है. उसका मकसद लोगों में सड़क पर चलने के समय किस तरह से एहतियात बरते हैं और दुर्घटना होने पर कैसे लोगों की मदद करें यह मैसेज पहुंचाना मुख्य मकसद होगा. क्योंकि जब यह वर्ल्ड सीरीज टेलीविजन पर आएगी जिसमें इंडिया के पुराने दिग्गज खिलाड़ियों समेत विदेश खिलाड़ी भी नजर आएंगे. मैच के दौरान जो भी ब्रेक आएंगे उनके जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.

कहां कहां होंगे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले?

कानपुर के अलावा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीड के अन्य मैच इंदौर, देहरादून, रायपुर में खेले जाएंगे. कानपुर को इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैचों की शुरुआत के लिए इसलिए चुना गया है.बीते कई दशकों से जिन खिलाड़ियों को दर्शकों ने मैदान पर नहीं देखा है वह खिलाड़ी मैदान पर होंगे, जिनमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह ,हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, सुरेश रैना ,ब्रायन लारा ,जोंटी रोड्स, रॉस टेलर, सनथ जयसूर्या ,ब्रेट ली ,जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस सीरीज में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पूरा शेड्यूल

सोमवार को Road Safety World Series 2022 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया गया. पहला मैच इंडिया लीजेंड्स और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के बीच खेला जाएगा. कानपुर के बाद 17 से 19 सितंबर के बीच इंदौर में मैच होंगे. इसके बाद 21 से 25 सितंबर के बीच छह मुकाबले देहरादून में खेले जाएंगे. वहीं फाइनल और सेमीफाइल समेत पांच मैच रायपुर में खेले जाएंगे. इस बार टूर्नामेंट में कुल 23 मुकाबले खेले जाएंगे.

