कांग्रेस के कुंवर ने छोड़ा पार्टी का हाथ, भाजपाई हुए RPN SINGH, पडरौना से लड़ सकते हैं चुनाव

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. कांग्रेस के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के करीबी रतनजीत प्रताप नारायण सिंह (RPN Singh) भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. एक दिन पहले ही यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने उन्हें अपना स्टार प्रचारक घोषित किया था. उन्होंने दिल्ली भाजपा मुख्यालय में यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली. भाजपा उन्हें पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ा सकती है.

Today, at a time, we are celebrating the formation of our great Republic, I begin a new chapter in my political journey. Jai Hind pic.twitter.com/O4jWyL0YDC

— RPN Singh (@SinghRPN) January 25, 2022