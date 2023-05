Summer Vacation in UP: खुशखबरी! यूपी में गर्मियों की छुट्टियां घोषित, जानिए कब से कब तक बंद रहेंगे स्कूल

summer vacation in uttar pradesh: चिलचिलाती गर्मी से बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानियां होती हैं. इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य के स्कूलों में समर वेकेशन की घोषणा कर दी है. जानिए कब से कब तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी.