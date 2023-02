इस भारतीय गेंदबाज ने किया संन्यास का ऐलान, टीम इंडिया को जिताया था वर्ल्डकप

Joginder Sharma Announces Retirement: भारतीय टीम को साल 2007 के टी-20 वर्ल्डकप में पहली बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा (Joginder Sharma) ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. जोगिंदर शर्मा का टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में किया वो यादगार ओवर कौन भूल सकता है, जिसने भारतीय को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था.

उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट के जरिए की है. उन्होंने लिखा, ''“आज अपार आभार और विनम्रता के साथ मैं अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा करता हूं. 2002 से 2017 तक की मेरी यात्रा भारत के खेल के स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे जीवन सम्मान के सबसे शानदार वर्ष रहे हैं.

announced retirement from cricket thanks to each and everyone for your love and support pic.twitter.com/A2G9JJd515

— Joginder Sharma February 3, 2023