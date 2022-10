India Vs South Africa 2nd T20: पर्थ में भारत- साउथ अफ्रीका में 'जंग' आज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें LIVE

IND vs SA 2022: टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में बेहतरीन शुरुआत की है. इंडिया, टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa) 30 अक्टूबर यानी आज Perth में खेलेगी. भारतीय समय के मुताबिक शाम 4.30 बजे से मैच है. इसके लिए टॉस शाम 4 बजे होगा. टीम इंडिया की कप्तानी की बागडोर रोहित शर्मा के कंधों पर है. वहीं, विपक्षी साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा हैं. गुरुवार को भारतीय टीम ने नीदरलैंड को 56 रनों से हराया था.

इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की यह लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले मेलबर्न में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान (PAKISTAN) को हराया था. फिलहाल, टीम इंडिया 2 मैचों में 4 प्वॉइंट्स के साथ ग्रुप-2 में टॉप पर है. वहीं, साउथ अफ्रीकी टीम दूसरे नंबर पर है. साउथ अफ्रीक टीम ने गुरूवार को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी. हालांकि, साउथ अफ्रीका पहला मैच जिम्बाब्वे के साथ था, लेकिन बारिश के कारण यह मैच धुल गया था. इस तरह 2 मैचों में 3 प्वॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीकी टीम ग्रुप-2 में टीम इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर है.

भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे शुरू होगा मैच

रविवार को भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के सामने होगी. दोनों टीमों के बीच यह मैच भारतीय समयनुसार शाम 4.30 बजे शुरू होगा. T20 वर्ल्ड कप 2022 का यह 30वां मैच होगा, जबकि भारतीय टीम पर्थ में अपना पहला मैच खेलेगी.

जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों के 3-3 प्वॉइंट्स

अगर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब रहती है तो टीम इंडिया ग्रुप-2 में टॉप पर बनी रहेगी, लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम अगर जीतती है तो वह पहले नंबर पर आ जाएगी. फिलहाल, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों के 3-3 प्वॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण साउथ अफ्रीका भारतीय टीम के बाद दूसरे नंबर पर हैं.

डिज्नी प्लस और स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर देख सकेंगे LIVE

भारत में टी20 मैच का प्रसारण स्टार नेटवर्क पर ही किया जाएगा. स्टार के अलग-अलग चैनल पर अलग-अलग भाषा में मैच का प्रसारण होगा. भारतीय फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकेंगे. इसके अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार (disney plus hotstar) पर भारत-साउथ अफ्रीका मैच का Live स्ट्रीमिंग किया जाएगा. दोनों टीमें इस मैच को जीतकर ग्रुप-2 में टॉप पर पहुंचना चाहेगी.

Snapshots from #TeamIndia's training session in Guwahati ahead of the 2nd T20I against South Africa.#INDvSA pic.twitter.com/vz6vc50ZO8

— BCCI (@BCCI) October 1, 2022