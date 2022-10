T20 world Cup 2022: तो भारत की ट्रॉफी पक्की! दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद बना ये संयोग, वीरू ने दिलाई याद

T20 world Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी-20 वर्ल्ड कप का संग्राम जारी है. सभी टीमों की अभी निगाहें सेमीफाइनल में पहुंचने पर टिकी हुई हैं. टूर्नामेंट में बारिश और छोटी टीमों के उलटफेर से सेमीफाइनल की जंग और भी दिलचस्प हो गई है. वहीं, पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद भारतीय टीम के वर्ल्डकप जीतने का संयोग बनता दिखाई दे रहा है, इस तरफ टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इशारा किया है.

टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका से मिली हार

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. मध्यक्रम में सूर्यकुमार यादव को छोड़ दें तो बाकी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका की पेस बैटरी के आगे पूरी तरह फेल नजर आए. केएल राहुल (9 रन) की खराब फॉर्म अभी भी जारी है. इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा (15 रन), विराट कोहली (12 रन), दीपक हुड्डा (0), हार्दिक पांड्या ( 2) रन ही बना सके. दक्षिण अफ्रीका की ओर से एनगिड़ी ने 4 और पॉर्नेल ने 3 विकेट हासिल किए. भारत के दिए 134 रन के लक्ष्य को अफ्रीकी ने 19.4 ओवर में हासिल कर लिया. डेविड मिलर और एडेन मार्कक्रम ने 59 और 52 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी.

हार के बाद भी वर्ल्डकप जीतने का संयोग

दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद भारतीय टीम की सेमीफाइनल की राह थोड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग ने खिताब जीतने के संयोग की ओर इशारा किया है. वीरू ने 2011 वर्ल्डकप (50 ओवर) के उस संयोग के बारे में बताया, जिसमें भारतीय टीम को टूर्नामेंट में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से हार मिली थी. साथ ही आयरलैंड ने इस बार की तरह तब भी उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को हराया था. जिसके बाद टीम इंडिया ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. बता दें, सहवाग 2011 वर्ल्डकप टीम विजेचा टीम के हिस्सा रहे हैं.

वीरेन्द्र सहवाग ने ट्वीट कर लिखा, ''वेल डन साउथ अफ्रीका. भारत ने अंत तक अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन 133 रन पर्याप्त नहीं थे.

2011 के विश्व कप की तरह ही भारत को ग्रुप चरण में दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था. उम्मीद है कि यहां से सभी की जीत होगी.''

Well Done South Africa. India fought well till the end but 133 wasn’t enough

Similar to the 50 over 2011 World Cup , India lose to South Africain group stage. Hopefully will win all from here. #INDvsSA

— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 30, 2022