जिन्हें हम सालों से समझ रहे थे Vegetables, वह असल में निकले Fruits! क्या आपको पता है?

Vegetables that are actually fruits: हमारे रोज के खाने में फल और सब्जियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. ये दोनों ही चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं और कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाती हैं. इसी के साथ हमें ताकत भी देती हैं. लेकिन, क्या आपको पता है, जिन चीजों को हम आज तक सब्जियां समझ रहे थे, वह असल में फल हैं? यह बात जानकर आपको भी हैरानी होगी... लेकिन यह सच है! जैसे एवोकाडो को आज तक सब्जी सझते थे, वह भी फल निकला...

दरअसल, फूड की दुनिया में कई पौधे ऐसे हैं, जिन्हें लोग सब्जी कहते हैं, लेकिन वह हैं असल में फल... अब समझ नहीं आता कि इनमें से फल कौन सा है और सब्जी कौन सी... लेकिन मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, जो भी चीज पौधे पर उगती है वह असल में फल होती है. यानी ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं, जो सब्जियां नहीं बल्कि फल हैं...

आइए जानते हैं कुछ फलों के बारे में जिन्हें हम गलत तरीके से सब्जी मानते हैं-

1. ब्रिंजल, एगप्लांट या बैंगन

असल में फलों की दुनिया में बैंगन भी आता है. बैंगन विटामिन-ए, सी और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर है और खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है.

2. कद्दू यानी पंपकिन

कहा जाता है कि क्योंकि कद्दू में बीज होते हैं, इसलिए वह टेक्नीकली एक फल हुआ. कद्दू में कई पोषक तत्व होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और आंखों को भी फायदा करते हैं. इतना ही नहीं, कद्दू से वजन भी घटाया जा सकता है.

3. भिंडी, लेडीफिंगर या ओकरा

भिंडी की सब्जी तो हर घर में बनती है, लेकिन असल में भिंडी सब्जी नहीं, बल्कि फल है. इसमें विटामिन और मैग्नीसियम भरपूर भरे होते हैं और पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं.

4. करेला

करेला बहुत ही कम लोगों को पसंद होता है. लोगों को कहना है कि यह उनकी सबसे कम पसंदीदा सब्जी है. हालांकि, असल में यह एक फल है. करेले में खूब विटामिन-सी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं.

5. ​बीन्स

बीन्स भी वही सब्जी है जो सच में सब्जी है ही नहीं... ये एक फल है, जो प्रोटीन से भरपूर होता है. जो लगो डायबिटीज से परेशान हैं, उन्हें बीन्स जरूर खानी चाहिए.

6. ​टमाटर

गोल-गोल लाल टमाटर असल में सब्जी नहीं बल्कि फलों की श्रेणी में आता है. बताया जाता है कि टमाटर के फल या सब्जी होने में कंफ्यूजन इतना बढ़ गया था कि विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी. इसके बाद साल 1893 में सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाना पड़ा. कोर्ट ने कहा, हालांकि तकनीकी रूप से टमाटर फल है, लेकिन इसे सब्जी की श्रेणी में काउंट किया जाएगा.

7. मटर

सर्दियां मटर के बिना अधूरी होती हैं. इनमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी खूब होती है. हालांकि, मटर को भी सब्जी नहीं बल्कि फल बताया गया है.

8. शिमला मिर्च

शिमला मिर्च को हम सब्जी के तौर पर खाते हैं, लेकिन असल में होती है फल है. यह तीखा फल वजन को बनाए रखने में मदद करता है और डाइजेशन भी सही करता है.

