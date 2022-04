अगर आप साइबर कैफे से डाउनलोड करते हैं ई-आधार, तो आपके लिए है UIDAI की चेतावनी

नई दिल्लीः आधार कार्ड हमारे सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है. आजकल हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. इसमें हमारी जरूरी जानकारी दी होती है. ऐसे में इसे संभालकर रखना और भी जरूरी हो जाता है. कई बार गलती से या जानकारी के अभाव में ऐसी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे पछताना पड़ता है. दरअसल, आजकल आधार कार्ड का मिसयूज बहुत हो रहा है. इसी से संबंधित यूआईडीएआई द्वारा दी गई एक जरूरी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं.

पब्लिक कंप्यूटर के इस्तेमाल से बचें

आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आधार कार्ड के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है. अगर आप इंटरनेट के जरिए ई-आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो यह आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है. क्योंकि पब्लिक कंप्यूटर से चोरी करके लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए आपको पब्लिक कंप्यूटर के इस्तेमाल से बचना चाहिए. अगर कोई ऐसा करता है, तो यह रिकमेंडेशन की जाती है कि आधार की गई डाउनलोड सभी कॉपी हटा दी जाए.

डाउनलोड करने के बाद हटा दें कॉपी

यूआईडीएआई ने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर यूजर्स को चेतावनी दी है. इसके मुताबिक यूजर को किसी भी पब्लिक कंप्यूटर से ई-आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करने की चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में यह भी कहा गया है कि अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करते भी हैं, तो सभी डाउनलोड की गई कॉपी को वहां से देना चाहिए.

यूआईडीएआई ने किया ये ट्वीट

यूआईडीएआई ने ट्वीट में कहा गया है, "#BewareOfFraudsters ई-आधार डाउनलोड करने के लिए कृपया इंटरनेट कैफे/कियोस्क में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करने से बचें. हालांकि, यदि आप ऐसा करते हैं, तो #eAadhaar की सभी डाउनलोड की गई प्रतियों को हटाने की रिकमेन्डेशन दी जाती है."

#BewareOfFraudsters

To download an e-Aadhaar please avoid using a public computer at an internet café/kiosk.

However, if you do, then it is highly recommended to delete all the downloaded copies of #eAadhaar. pic.twitter.com/f3dylN1uDb

— Aadhaar (@UIDAI) April 26, 2022