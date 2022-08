Bhupendra Chaudhry: भूपेंद्र चौधरी यूपी BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, जेपी नड्डा ने किया ऐलान

UP BJP Chief: योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी (Bhupendra Choudhary) बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे और वो आज भी दिल्ली में मौजूद हैं. भूपेन्द्र चौधरी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात कर सकते हैं. बुधवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी.जेपी नड्डा से मुलाक़ात के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े जाट नेता संजीव बालियान से उनके आवास पर जाकर मुलाक़ात और डिनर किया.

हालांकि तमाम अटकलों के बीच चौधरी बुधवार शाम को दिल्ली आने के बाद से ही बाद मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

दिल्ली में बड़े नेताओं से मिले

यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष (UP BJP Chief) के नाम पर आज मुहर लग सकती है. बीजेपी प्रदेश प्रमुख (UP BJP New President) के तौर पर भूपेंद्र चौधरी के नाम आगे बताया जा रहा है. चौधरी योगी आदित्यनाथ की सरकार में पंचायतीराज मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पार्टी हाईकमान ने बुधवार को उन्हें दिल्ली (Delhi) आने को कहा था. वो अपने सभी सरकारी और पार्टी कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) से मिलने दिल्ली पहुंचे.

भूपेंद्र सिंह चौधरी बड़े जाट नेता

भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता हैं.यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया था. पार्टी को मिली इस कामयाबी के पीछे भूपेंद्र चौधरी की मेहनत का परिणाम भी माना जाता है. योगी आदित्यनाथ की सरकार में भूपेंद्र चौधरी को दूसरी बार मंत्री बनाया गया है.

सरकार के साथ संगठन में भी अहम जिम्मेदारी

भूपेंद्र चौधरी ने सरकार के साथ संगठन में लंबे समय तक पार्टी के लिए तमाम पदों पर जिम्मेदारी निभाई है. वेस्ट यूपी की संगठन की कमान भी उन्होंने संभाली थी.वेस्ट यूपी के मुरादाबाद जिले की कांठ विधानसभा सीट जाट लैंड के तौर पर जानी जाती है. चौधरी 1999 में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरे थे.हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था.

भाजपा से तीन दशक लंबा जुड़ाव

भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद जिले के महेंद्री सिंकदरपुर गांव में साल 1966 में एक किसान परिवार में जन्मे थे.गांव में प्राइमरी स्कूलिंग में के बाद मुरादाबाद के आरएन इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की. विहिप से जुड़ने के बाद 1991 में वो बीजेपी में शामिल हुए.वो फिलहाल यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं.वो बीजेपी के 2012 में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं.