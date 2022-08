UP BJP President: कौन हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी? स्वतंत्र देव सिंह के बाद बन सकते हैं नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष

UP BJP President: यूपी बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष (UP BJP Chief) मिलने जा रहा है. माना जा रहा है कि आज नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष (UP BJP New President) के नाम पर मुहर लग सकती है. दरअसल, योगी सरकार में पंचायती राजमंत्री भूपेंद्र चौधरी (Bhupendra Chaudhary) को पार्टी हाईकमान द्वारा दिल्ली (Delhi) बुलाया गया है. वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) से मुलाकात कर सकते हैं. उनका नाम पहले से प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहा है. फिलहाल वह लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं.

कौन हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी?

भूपेंद्र सिंह चौधरी की पहचान जाट नेता के रूप में होती है. उनकी जाट बिरादरी और पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ है. भूपेंद्र सिंह की पकड़ का ही नतीजा रहा कि यूपी के पिछले चुनाव में बीजेपी ने भले ही पूर्वांचल में उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं हासिल की, लेकिन पश्चिमी यूपी मे किसान आंदोलन के बाद भी शानदार जीत मिली थी. इस जीत का भूपेंद्र चौधरी को इनाम भी मिला. योगी-2.0 में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश में दूसरी बार मंत्री बनाया गया.

मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव

भूपेंद्र चौधरी ने पहले भी संगठन में लंबे समय तक काम किया है. क्षेत्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभाई है. पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट जाट लैंड के रूप में भी जाना जाता है. भूपेंद्र चौधरी इसी जाट लैंड के रहने वाले हैं. वह 1999 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी पर पूरा भरोसा रखा.

1991 में जॉइन की थी बीजेपी

भूपेंद्र चौधरी का जन्म मुरादाबाद जिले के महेंद्री सिंकदरपुर गांव में साल 1966 में एक किसान परिवार में हुआ था. उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में हुई. इसके बाद मुरादाबाद के आरएन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की. वह आगे चलकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और फिर 1991 में उन्होंने बीजेपी जॉइन की. वह फिलहाल यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं. उन्हें 10 जून 2016 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुना गया था. वह बीजेपी के 2012 में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं.