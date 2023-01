UP Board Exams 2023 preparation tips: 10वीं-12वीं की परीक्षा में न करें ये गलती, यूपी बोर्ड ने जारी किए ये प्रिपरेशन टिप्स

UP Board Exams 2023 preparation tips: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट पहले ही जारी की जा चुकी है. जिसके बाद से परीक्षार्थी एग्जाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद की ओर से छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रिपरेशन टिप्स (Important Tips) जारी किये हैं. अगर आप भी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in. पर जाकर प्रिपरेशन टिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं. आपकी आसानी के लिए नीचे इसका डॉरेक्ट लिंक भी दिया गया है.

यूपी बोर्ड ने दसवीं और 12वीं के लिए अलग-अलग जारी किए प्रिपरेशन टिप्स

बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद ने जो टिप्स जारी किए हैं, उसके मुताबिक 10वीं के लिए जनरल गाइडलाइन और 12वीं के लिए विषयवार गणित, केमेस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी, हिंदी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं.

नीचे दिए गए टिप्स के जरिए करें डाउनलोड ( How To Download Prepration Tips)

1 - सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in.पर जाना होगा.

2- इसके बाद आपको होमपेज पर दिए गए UP Board Exam Tips 2023 के लिंक पर क्लिक करना होगा.

3- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.

4- यहां दसवीं के लिए जनरल टिप्स और 12वीं के लिए सब्जेक्ट वाइज टिप्स दिए गए हैं.

5- इसके बाद लिंक पर क्लिक करें.

6 - इसके बाद इन टिप्स को डाउनलोड कर लें. आप भविष्य के लिए इसकी हार्डकॉपी भी अपने पास रख सकते हैं.

दसवीं के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उनको देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

बारहवीं के लिए

गणित टिप्स - यहां क्लिक करें

केमेस्ट्री टिप्स - यहां क्लिक करें

बायोलॉजी टिप्स - यहां क्लिक करें

इंग्लिश टिप्स - यहां क्लिक करें

हिंदी टिप्स - यहां क्लिक करें