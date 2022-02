UP Election Third Phase: चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, 2 करोड़ वोटर्स करेंगे 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

UP Election Third Phase Election Campaign: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर तीसरे फेज की वोटिंग 20 फरवरी को है. इसको लेकर होने वाले चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है. तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा. सुबह 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगा. इस दौरान करीब 2.16 करोड़ मतदाता 627 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करते दिखेंगे.

दिग्गज चेहरों की सीटों पर होना है मतदान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सपाध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट करहल पर भी वोटिंग होगी. अखिलेश के सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल खड़े हैं. इसके अलावा सीएम योगी के मंत्री सतीश महाना महाराजपुर से, राम नरेश अग्निहोत्री भोगांव, मैनपुरी से और नीलिमा कटियार कल्याणपुर से खड़ी हैं. इतना ही नहीं, शिवपाल सिंह यादव की जसवंतनगर सीट पर भी मतदान होना है.

मुलायम सिंह के समधी भी मैदान में

मालूम हो, सिरसागंज सीट से मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव चुनाव मैदान में हैं. लेकिन वह इस बार मुलायम सिंह के साथ नहीं, बल्कि बीजेपी के साथ खड़े हैं. किदवईनगर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी मैदान में हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद भी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रही हैं. वह इस बार फर्रुखाबाद सीट से चुनावी मैदान में हैं. बसपा छोड़कर बीजेपी में आए विधायक रामवीर उपाध्याय सादाबाद से उतरे हैं.

इन सीटों पर होना है चुनाव

जानकारी के लिए बता दें, आगामी चरण में औरैया, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, हाथरस, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, कासगंज, ललितपुर, मैनपुरी और महोबा में वोट डाले जाने हैं. चुनाव आयोग एक पारदर्शी मतदान की तैयारी में है.

